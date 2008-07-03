Спикер Совета Федерации РФ назвал Голодомор конъюнктурным бредом

Спикер Совета Федерации РФ Сергей Миронов называет «полным бредом» факт признания Парламентской ассамблеей ОБСЕ голодомора в Украине в 1932-1933 годах, сообщает Обкомсо ссылкой на Украинскую правду.

«Бред полный: история очень мстит и такие ошибки делать непозволительно и абсолютно конъюнктурно», - заявил Миронов на пресс-конференции.

«Это все делается вопреки реальным фактам, реальной исторической правде», - сказал спикер Совета Федерации.

При этом он отметил, что голод был не только в Украине, но на всей территории советской России, вспомнив при этом голодающих Поволжья.

«Здесь именно в полный рост возникает проблема отсутствия элементарных объективных знаний об исторической правде и когда кто-то хочет пересмотреть историю, или увидеть только какой-либо один фрагмент истории - это простое лукавство, это неправильно», - заявил Миронов.