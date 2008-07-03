Парламентская Ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла резолюцию по Голодомору в Украине, сообщает агентство "Казахстан Сегодня".

Резолюция "решительно предлагает всем парламентариям принять меры для признания факта Голодомора на Украине", - говорится в тексте документа.

"ПА ОБСЕ отдает дань памяти невинным жизням миллионов украинцев, погибших во время Голодомора 1932-1933 годов в результате массового голода, вызванного жесткими преднамеренными действиями и политикой тоталитарного сталинского режима", - говорится в документе.

ПА ОБСЕ также поддерживает инициативу Украины по "раскрытию всей правды этой трагедии украинского народа, в частности, путем проведения просветительской работы о Голодоморе на международном и национальных уровнях".

Резолюция была принята, несмотря на возражения представителей России и Казахстана.

"Мы должны признать, что Голодомор был не только на Украине, в этой трагедии пострадали русские, поляки, казахи, другие народы", - сказала в своем выступлении на пленарном заседании ПА ОБСЕ в Астане в четверг представитель российской делегации Наталья КАРПОВИЧ.

Председатель сената Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ со своей стороны также считает, что ПА ОБСЕ должна признать, что "голод был не только на Украине, но и во многих других районах СССР". "С моей точки зрения, нам следует руководствоваться точными юридическими и политическими документами, которые бы подтвердили тоталитарный характер режима Сталина", - отметил К.-Ж.ТОКАЕВ.