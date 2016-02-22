Ближний Восток стремительно скупает вооружение: за 10 лет импорт вырос на 61% - доклад

В последнее десятилетие страны Ближнего Востока активно вооружались, экспорт оружия в этот регион вырос на 61%. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), который цитирует Русская служба ВВС.

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По итогам последних пяти лет Саудовская Аравия стала вторым по объему поставок импортером вооружений в мире. Импорт оружия в эту страну вырос за пять лет на 275% по сравнению с периодом с 2006 по 2010

За это же время закупки оружия ОАЭ выросли на 35%, Катара - на 279%. Импорт оружия в Египте за 10 лет вырос на 37%.

Поставки вооружений в Европу в 2011-2015 годах выросли на 264% по сравнению предыдущим пятилетним периодом, пишет "РБК".

По итогам пяти лет США (33% всего мирового экспорта), Россия (25%) и Китай (5,9%) стали самыми крупными поставщиками на мировом рынке вооружений. За ними следуют Франция (5,6%) и Германия (4,7%).

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Экспорт (коммерческий и некоммерческий) российских вооружений за период с 2011 по 2015 годы вырос по отношению к 2006-2010 году на 28%. Однако аналитики отмечают, что в 2014-2015 годах объем российского экспорта сильно сократился. В эти два года он соответствовал уровню 2001-2006 годов.

В докладе отмечается, что Россия в 2011-2015 году поставила оружие 50 странам. Крупнейшим покупателем российского вооружения стала Индия, за указанный период на нее пришлось 39% российского экспорта. За ней следуют Китай и Вьетнам, на которые пришлось по 11%.

Нынешнее исследование SIPRI рассматривает период с 2011 по 2015 годы включительно, сравнивая его с периодом 2006-2010 годов. При этом оно отражает лишь общие объемы поставок вооружений, не касаясь финансовой стороны сделок. Оценивается только активность каждой страны в течение пяти лет.