СМИ: из-за кризиса Россия сокращает оборонные расходы в этом году

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к руководству ведомства. Основной объем сокращений, по информации издания, придется на государственный оборонный заказ, который будет урезан на 7% или на 150 млрд руб. Реализовать данную цель, в первую очередь, планируется за счет переноса на будущее расходов на разработку ряда менее приоритетных программ, в основном - создания дорогостоящих систем в сфере обычных вооружений для сил общего назначения.

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Меньше всего сокращение расходов коснется разработки и закупки вооружений для Ракетных войск стратегического назначения, атомных подводных лодок с баллистическими ракетами. В то же время могут быть отложены программы создания мобильного железнодорожного ракетного комплекса или стратегических бомбардировщиков нового поколения.

Примечательно, что расходы на развертывание новых соединений, на операцию Воздушно-космических сил в Сирии, а также затраты на содержание личного состава сокращать не будут.

Это не первое с начала кризиса сокращение военного бюджета. Так в 2015 году военные расходы России были уменьшены на 3,8%.