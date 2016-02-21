Папа Франциск призвал всех мировых лидеров отменить смертную казнь
19:45, 21 февраля 2016Мир
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Папа Римский Франциск призвал всех мировых лидеров продемонстрировать свое мужество и не приводить в этом году в исполнение приговоры к смертной казни.
REUTERS
Выступая перед паломниками на площади Св. Петра в Риме, папа сказал, что заповедь "не убий" относится ко всем - как к невиновным, так и виновным.
"Даже у преступников есть право на жизнь, данную ими Богом", - сказал Франциск.
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Читайте такжеРусская служба ВВС
С начала своего пребывания на посту папа Франциск не раз проявлял интерес к судьбе заключенных, он регулярно посещает тюрьмы.
Во время своего недавнего визита в Мексику папа посетил заключенных тюрьмы в Сьюдад-Хуаресе.
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