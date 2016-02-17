Папа Франциск посетит тюрьму в одном из самых опасных городов Мексики

В ходе визита понтифик посетит городскую тюрьму и отслужит мессу на границе. Как ожидается, послушать понтифика придут несколько десятков тысяч человек.

Мессу можно будет также посмотреть на гигантских мониторах, установленных в приграничном американском городе Эль-Пасо в штате Техас, передает Русская служба ВВС.

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Как отмечает корреспондент Би-би-си в Сьюдад-Хуаресе, еще несколько лет назад этот город считался самым опасным городом Мексики, и визит папы призван дать людям надежду на мирное будущее.

14 февраля папа провел мессу в храме Пресвятой Девы Марии Гваделупской в Мехико, вокруг которого собрались тысячи верующих.

В своей проповеди понтифик говорил как о вдохновляющем примере Богоматери, так и о современных проблемах общества - миграции и преступности.

В ходе своих встреч с мексиканским руководством папа Франциск назвал наркотики раком, который разъедает и уничтожает мексиканское общество.