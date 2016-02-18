Обама подписал закон о введении новых санкций против КНДР

Президент США Барак Обама, в четверг, 18 февраля, подписал закон, расширяющий санкции в отношении КНДР, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома, передает РБК. Ранее законопроект о санкциях против Пхеньяна одобрил конгресс США.

США вводят новые ограничительные меры против КНДР в связи с ядерной и ракетной программами Пхеньяна. Ранее Вашингтон неоднократно говорил о возможности расширения ограничительных мер против КНДР.

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В январе этого года Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы. В заявлении властей страны отмечалось, что Пхеньян не применит ядерное оружие в том случае, если не будет нарушен его государственный суверенитет. 7 февраля КНДР объявила об успешном запуске ракеты, которая вывела на орбиту спутник Kwangmyongsong-4 («Яркая звезда-4»), предназначенный для слежения за Землей.