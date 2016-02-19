Die Welt: Март станет для Меркель решающим месяцем

Об этом пишут Штефани Больцен и Андре Таубер в статье "Март станет для Меркель решающим месяцем", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Канцлер в приподнятом настроении. Она приветствует всех. Она только что обсуждала с другими лидерами миграционный кризис. Дебаты длились шесть часов. Сложные дебаты? Ничего такого она не заметила, настаивала канцлер. Но за столом все пришли к соглашению.

Шесть часов длился ужин с главами государств и правительств в Брюсселе. В меню были закуски из креветок, треска в качестве основного блюда и мусс из манго на десерт. Ужин был закончен, кофе подан, но они сидели и разговаривали до 2.15 ночи.

Ужин – самый дружеский формат, в котором встречаются лидеры. Здесь они разговаривают только между собой. Сюда не допускаются даже самые близкие соратники. Это форум, на котором они отказываются от дипломатических формулировок и открыто высказывают свое мнение.

Все началось с несчастья

Четверг был одним из тех дней, когда это казалось необходимым. На самом деле, на саммите в центре внимания должна была быть Великобритания и реформы, с помощью которых ЕС хотел сохранить Британию в своем составе. Но тема беженцев снова вернулась с удвоенной силой. И со всеми разногласиями.

Это началось с несчастья. Премьер-министру Турции Ахмету Давутоглу пришлось отменить визит в Брюссель из-за терактов в своей стране. Он хотел поговорить о прогрессе в плане действий, который направлен на сокращение потока беженцев. Меркель отнеслась с пониманием и выразила свои соболезнования.

За этим последовали неприятные новости из Австрии. Страна хочет выйти из ряда государств, которые готовы забрать беженцев из Турции, если она уменьшит поток нелегальных иммигрантов. Этой "коалиции желающих" больше нет, сообщил вице-канцлер Австрии Райнхольд Миттерленер.

Политики консервативной Австрийской народной партии подвергли нападкам центральный проект канцлера Меркель. Днем ранее в Бундестаге она заявила, что "сделает все возможное", чтобы европейско-турецкое сотрудничество было успешным. Она борется за это, несмотря на многие препятствия в Германии, в частности, со стороны ХСС.

Проблема с Австрией

Теперь растет нетерпение среди европейских партнеров. Правительство в Вене все больше склоняется к радикальным решениям, которых требуют страны Вышеградской группы – Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Государства недавно грозили закрыть границы к северу от Греции, если Турция в ближайшее время не сократит число беженцев.

Если это и встревожило канцлера, утром в пятницу она этого не показала. Разумеется, она разговаривала с канцлером Австрии Вернером Файманом, рассказала она. Он снова подтвердил, что, несмотря на масштабное сопротивление Европейской комиссии, будет придерживаться плана. Страна продолжит принимать только 80 беженцев в день и отправит в Германию 3200 беженцев.

Канцлер никак не оценивала этот шаг и не показывала раздражения. Она объяснила, что последние сигналы из Вены заставляют быстро решать, является ли соглашение с Турцией "правильным выбором".

И именно это теперь предстоит проверить. В начале марта в Брюсселе запланирован специальный саммит – точная дата будет известна после совещания с премьер-министром Турции Давутоглу. В середине марта пройдет очередной саммит ЕС, который страны Вышеградской группы уже объявили "конечным сроком" для принятия решений.

Март, вероятно, станет решающим для канцлера Меркель. 13 марта пройдут выборы в землях Баден-Вюртемберг, Саксония-Анхальт и Рейнланд-Пфальц. Проблема беженцев уже давно стала центральной темой избирательной кампании – и дала стимул правым популистам. Меркель придется показать, что он держит ситуацию под контролем.

Тем не менее, Меркель видит признаки положительного исхода мартовского голосования. "Можно говорить о прогрессе во многих вопросах", - сказала она. На прошлой неделе страны договорились о миссии НАТО в водах между Турцией и Грецией. Была усовершенствована процедура возврата нелегальных мигрантов, количество беженцев в последнее время сократилось – но это может быть связано с погодой.

Туск призывает быть открытыми для новых решений

Председатель Европейского совета Дональд Туск призывает все стороны дать плану еще один шанс. "Мы договорились, что наш совместный план действий с Турцией остается приоритетом, и мы должны сделать все возможное, чтобы он увенчался успехом", - сказал он.

Но он также призвал быть открытыми для новых решений. Необходим новый "европейский консенсус" по вопросам миграции. Нужно найти "синтез" различных подходов, вместо того, чтобы создавать планы, ведущие к разногласиям, сказал он.

Это можно расценивать, как призыв принять во внимание точку зрения не только Австрии, но и Польши, Словакии, Чехии и Венгрии. "Европейское решение не зависит исключительно от решений Брюсселя", - сказал Туск, "а в большей степени – от решений столиц".

Меркель довольна. "Для меня важно, что мы не только подтвердили план ЕС-Турция, но и согласились, что он является нашим приоритетом", - сообщила она после переговоров. "Теперь мы посвятим наше внимание этому плану". Останется ли этот план, заменят ли его другим или это будет синтез, которого требовал Туск, пока неясно. Следующие решения будут приняты в марте.