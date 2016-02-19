В автокатастрофе в Гане погибли более 70 человек
В результате столкновения автобуса и грузовика в центральной Гане погиб 71 человек, еще 13 человек получили серьезные травмы.
Об этом сообщил в четверг, 18 февраля, агентству dpa директор государственной больницы в городе Кинтампо Бисмарк Овусу Фосу, передает Deutsche Welle.
Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком возле города Кинтампо, что в 420 километрах к северу от столицы Ганы Аккры, поздно вечером 17 февраля. Эту аварию называют самой страшной в истории страны.
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"Мы тяжело работаем над тем, чтобы спасти остальных пострадавших, - отметил Бисмарк Овусу Фосу. - Кое-кого из тяжело травмированных переправили воздухом в региональные больницы".
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Полиция ведет расследование инцидента. По свидетельству выживших, автобус имел проблемы с тормозами. В прошлом году в Гане в результате дорожно-транпортних происшествия погибли свыше 1600 человек.