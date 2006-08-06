Ливан отверг проект резолюции ООН по выходу из кризиса

Ливан отверг американо-французский проект резолюции СБ ООН по выходу из ливанского кризиса.

Находящемуся в Нью-Йорке исполняющему обязанности министра иностранных дел Ливана Тарику МИТРИ, как стало известно из источников в МИД Ливана, дано поручение настаивать на внесении изменений в нынешний проект резолюции, сообщает Страна Ru.

В предложенном накануне американо-французском проекте резолюции СБ ООН говорится о необходимости "полного прекращения насилия", однако, не содержится требования о немедленном прекращении огня и выводе израильских войск с ливанской территории, что является непременным условием Ливана.

Проект предусматривает также возможность силовых действий со стороны Израиля, если "Хезболлах" продолжит обстрелы его территории. Ливан настаивает на том, чтобы в основу проекта был положен план по выходу из кризиса из 7 пунктов, утвержденный некоторое время назад правительством страны. В нем говорится о необходимости немедленного и безусловного прекращения огня и отводе израильских войск к международно признанной границе.

Этот план, как заявил после окончания состоявшегося поздно вечером в субботу заседания правительства Ливана премьер-министр Фуад СЕНИОРА, "является основой для полного и окончательного решения проблем, которые переживает сегодня Ливан". Отсутствие требования о выводе израильских войск из южных районов Ливана, по словам постоянного представителя Ливана в ООН, "фактически узаконивает их присутствие там, а также узаконивает сопротивление оккупации со стороны "Хезболлах". Представители этого движения неоднократно заявляли, что не согласятся ни на какое прекращение огня до вывода всех израильских войск с территории Ливана.

Бейрут, сообщил источник агентства в МИД Ливана, также "категорически против", размещения в южных районах страны международных сил под эгидой ООН, что "открывает дорогу разоружению "Хезболлах" силой". Это, считают в Ливане, приведет к новой войне, а потому вопрос оружия "Хезболлах" должен решаться самими ливанцами в рамках политического диалога. Разоружения вооруженных формирований "Хезболлах" требует принятая в конце 2004 года резолюция 1559 СБ ООН.