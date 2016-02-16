Турция заявила о своих правах на коридор к Алеппо, а обстрелы Сирии из гаубиц войной не считает

Об этом в эфире телеканала «CNN Türk» заявил депутат от Республиканской народной партии Турции Дениз Байкал, сообщает Анадолу.

По его словам, применение гаубиц со стороны Турции вовсе не означает, что Анкара вступает в войну в Сирии.

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«Это не является объявлением войны», - сказал политик, отвечая на вопрос о том, равнозначен ли артобстрел позиций PYD (Демократический союз Сирии - УНИАН) объявлению войны.

Байкал привлек внимание к тому факту, что в Турции уже находится свыше 2,5 млн. беженцев: «В случае если соглашение по обеспечению безопасности в Сирии не будет достигнуто, Турции, скорее всего, придется столкнуться с непрекращающейся волной беженцев».

«Турция имеет законное право требовать недопущения подобного развития событий», - подчеркнул он.

Политик отметил, что если коридор Аазаз-Алеппо все же будет перекрыт, что Турции будет не избежать новой волны беженцев.