Эрдоган пригрозил заполнить Европу беженцами, если ЕС не предложит большей помощи - Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил в ноябре заполнить Европу мигрантами, если лидеры Европейского Союза не предложат ему большей помощи для урегулирования миграционного кризиса.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой Reuters.

Как отмечает агентство, встреча между Эрдоганом и президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером состоялась в ноябре в Анталии после саммита G20.

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"Мы можем открыть дверь в Грецию и Болгарию в любое время и мы можем доставить беженцев на автобусах... Как вы будете справляться с беженцами, если не будет соглашения (с Турцией - Ред.)? Будете убивать их?" - будто бы сказал президент Турции в разговоре с лидерами ЕС.

Кроме того, Эрдоган якобы требовал 6 млрд евро помощи от Евросоюза, а когда ему предложили лишь половину, сказал, что его стране деньги ЕС не нужны.

В горячей дискуссии Эрдоган часто перебивал Юнкера и и Туска, обвиняя ЕС в обмане Турции, а Юнкера лично в неуважении к нему.

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Турецкий лидер также якобы попросил президента Еврокомиссии и бывшего премьер-министра крохотного Люксембурга проявить больше уважения к 80-миллионной Турции.

"Люксембург - это просто как маленький город в Турции", - цитирует Эрдогана агентство.

Пресс-службы Юнкера и Туска отказались комментировать информацию о разговоре, а администрация Эрдогана пока не прокомментировала ее.