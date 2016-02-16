В Бельгии полиция арестовала десятерых вербовщиков ИГ

По сообщению прокуратуры, в ходе рейдов, которые прошли в четырех пригородах Брюсселя, также были изъято компьютерное оборудование и мобильные телефоны.

Бельгия - один из лидеров среди европейских стран по количеству граждан, связанных с исламистскими группировками в Сирии и Ираке, сообщает Русская служба ВВС.

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Как уточняет полиция, рейды не были связаны с терактами, произошедшими в Париже в прошлом году.

Несколько участников нападений, в том числе организатор, были гражданами или проживали в Бельгии.