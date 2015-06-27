Напавший на завод во Франции боевик начал давать показания

Об этом сообщает агентство AFP.

По данным его источника, Салхи начал давать пояснения следователям относительно тех действий, которые он совершал в ходе теракта.

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По данным телеканала BFM, следователи извлекли все данные из компьютера Салхи, найденного при обыске в его квартире. По неофициальным данным, при изучении его мобильного телефона выяснилось, что на месте преступления он сфотографировал себя на фоне отрубленной головы убитого им человека. Погибший являлся начальником Салхи на транспортном предприятии, где тот работал, передает ТАСС.

Данный снимок злоумышленник отправил на номер, зарегистрированный в Канаде. Следствие, по неофициальным данным, выяснило, что он принадлежит уже известному им салафиту, который вплоть до последнего времени сражался в отрядах исламистов в Сирии.

Эксперты обращают внимание на то, что своими действиями террорист явно стремился запугать людей. Отрезанную голову он повесил на изгородь завода, рядом разместил черный и белый флаги с исламистскими лозунгами, а также пневматическую модель оружия, внешне в точности соответствующую реальной модели армейского оружия.

Проведенное медицинскими экспертами исследование так и не позволило пока выяснить, было ли убийство главы транспортной компании совершено до того, как Салхи подорвал баллон с газом на предприятии, или уже после.

В настоящее время Ясин Салхи находится в изоляторе управления полиции Лиона, города, рядом с которым он проживал вместе с семьей. По неофициальным данным, его задержание было продлено - не менее чем на сутки. Всего по французским законам без предъявления обвинения лиц, подозреваемых в террористической деятельно полиция может задерживать в течение 96 часов.

Теракт был совершен в 26 июня на складе газовых баллонов во французском городе Сен-Кантен-Фаллавье близ Лиона. Работник местной транспортной компании, пользуясь знакомством с персоналом предприятия, свободно проехал на служебном автомобиле на его территорию, после чего произошел взрыв. Никто из работников склада не пострадал, однако на месте происшествия было обнаружено обезглавленное тело мужчины и исламистские флаги.