Маккейн рассказал о планах Путина "создать в Сирии такой себе Крым или Калининград"

Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Европейская правда.

По его словам, Путин намерен "создать в Сирии такой себе Крым или Калининград", чтобы обеспечить постоянное воздействие на ближневосточный регион.

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"Российское вмешательство стабилизировало режим Асада и позволило Асаду перейти в наступление", - напомнил сенатор.

Он также заявил, что не верит в соглашение о временном перемирии, достигнутое на днях с участием РФ.

"Путин согласился о перемирии? Но мы уже видели это кино. Россия использует это, чтобы продвинуться в военном плане, создать на месте новые военные мощности. Она использует проблемы с поставками гуманитарной помощи как аргумент для дипломатической торговли и в настоящее время решает, когда возобновить нападение. И это работает только благодаря тому, что мы соглашаемся на это", - отметил Маккейн.

"Россия под прикрытием помощи поставляет оружие и амуницию. Она не заинтересована в установлении мира ни в Украине, ни в Сирии", - добавил сенатор.