Силы Асада установили контроль над стратегическими высотами в Алеппо
15:35, 12 февраля 2016Мир
3343
Сирийская правительственная армия при поддержке лояльных отрядов народного ополчения установила контроль над рядом стратегически важных высот в провинции Алеппо.
REUTERS
По данным агентства SANA, речь идет о высотах в районах Дахра-эль-Караа, Дахра-эль-Кандила, а также вблизи деревни ат-Тамура, расположенной к юго-западу от города аз-Захра, сообщает РИА Новости.
Читайте такжеВ боях за сирийский город Алеппо задействовали российские танки Т-90 - The Times (видео)
Напомним, в сирийском городе Алеппо и его окрестностях повстанцы "борются за выживание" после того, как российская авиация помогла войскам Асада разорвать жизненно важные для повстанцев маршруты поставок.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter