Силы Асада установили контроль над стратегическими высотами в Алеппо

По данным агентства SANA, речь идет о высотах в районах Дахра-эль-Караа, Дахра-эль-Кандила, а также вблизи деревни ат-Тамура, расположенной к юго-западу от города аз-Захра, сообщает РИА Новости.

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Напомним, в сирийском городе Алеппо и его окрестностях повстанцы "борются за выживание" после того, как российская авиация помогла войскам Асада разорвать жизненно важные для повстанцев маршруты поставок.