Армия Асада атаковала турецкую полицию, произошла перестрелка – СМИ

Турецкие военные ответили на артиллерийский обстрел военной базы на границе с Сирией. Об этом со ссылкой на военный источник сообщает агентство Anadolu.

По информации собеседника издания базу Акабаглар в турецкой провинции Килис из артиллерии обстреляла связанная с курдами группировка. Огонь велся с аэродрома Аазаз в провинции Алеппо на севере Сирии.

"Турецкие силы отреагировали в рамках правил применения вооружений, которые обеспечивают немедленное реагирование на любые угрозы границе", - отметил источник.

В ходе другого инцидента сегодня армия Турции также ответила на минометный обстрел турецкой полиции сирийскими правительственными войсками в Калибогази, провинция Хатай. О способе реагирования источник не сообщил.

Отметим, ранее стало известно о том, что турецкие военные нанесли удар по позициям курдов на базе в провинции Аазаз.