Россия укрепляет связи с талибами и оказывает им поддержку - Associated Press

Россия укрепляет связи с талибами и оказывает им все более заметную поддержку, сообщили в интервью информационному агентству Associated Press на условиях анонимности представители американских разведывательных служб, передает Росбалт.

По их словам, они нашли свидетельства того, что движение "Талибан", захватившее на короткий срок в прошлом году город Кундуз на севере Афганистана, действовало при поддержке России. Как утверждают разведчики США, Москва якобы предоставила боевикам оружие и осуществляла их военную подготовку.

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На вооружении талибов появились автоматы Калашникова с пластиковыми прикладами, изготавливаемыми только в России, новые пулеметы Калашникова и противотанковые гранатометы, уточнили источники агентства.

"Русские предоставили деньги и вооружение талибам с тем, чтобы те боролись против "Исламского государства", " - говорит сотрудник американских спецслужб.

"Мы на сто процентов уверены, что Россия поддерживает определенные элементы среди талибов и подталкивает их к действиям у северной границы Афганистана, где они могут легко получать подкрепления из Таджикистана и действовать в качестве буфера против ИГ", - цитирует Associated Press своего собеседника.