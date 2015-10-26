The Daily Beast: Команда Талибан-Россия против ИГИЛ?

Об этом сообщает Сами Юсуфзай в своей статье «Команда Талибан-Россия против ИГИЛ?», опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Талибы не так одиноки, как были когда-то. Изгои, которые защищали Усаму бен Ладена и быстро потерпели поражение, когда США нанесли ответный удар после 11 сентября 2001 года, устанавливают контакты с соседними государствами и даже с Россией, изгнанной из Афганистана в 1989 году.

В этой картине нет ничего простого, что интересно, она, кажется, частично связана с усилиями России по противодействию распространению в Афганистане групп, которые присягнули на верность так называемому «Исламскому государству» в Сирии и Ираке. Это же беспокойство помогло постепенно наладить связи между талибами и их давними врагами в Иране.

И устанавливается связь с Россией, по иронии судьбы, в то же время, когда узбекский военачальник Афганистана и вице-президент Абдул-Рашид Дустум, открыто выразил симпатию своему бывшему союзнику в России и пытался укрепить связи в прежних советских республиках на афганской границе.

Дустум посетил Москву и Грозный ранее в этом месяце, и начал наступление на прошлой неделе в провинциях вблизи границы с Туркменистаном. Дустум смешал Талибан с Даеш, общий арабский акроним для Исламского государства, в своем списке врагов.

«Страны Содружества Независимых Государств от России до Таджикистана и Туркменистана, все эти государства готовы противостоять с нами Даеш [одна из аббревиатур так называемого Исламского государства], экстремизму, кровожадному Талибану», заявил Дустум.

Но The Daily Beast узнали, что Россия и некоторые из этих соседних государств могут вести двойную игру, или, по крайней мере, не торопятся с решением, если талибы смогут вернуть власть.

Бывший лидер афганских талибов и член военного комитета группы, который пожелал остаться анонимным, рассказал The Daily Beast, что «американская глобальная позиция и угроза от ИГИЛ содействуют сближению интересов талибов и россиян, и мы не исключаем дальнейшее сотрудничество, в зависимости от ситуации на Ближнем Востоке».

То есть, если Россия окажется успешной в своей сирийской операции по защите диктатуры Асада (которая далеко не устойчива), талибы будут стремиться к усилению своих контактов и, возможно, сотрудничеству с правительством президента России Владимиром Путиным.

Но сейчас контакты с Москвой утаиваются, и часто осуществляются через посредников. Основным местом для переговоров является Таджикистан, к северу от укрепленной провинции Кундуз в Афганистане, чьи разведчики, возможно, были связаны с существенными поставками оружия талибам. Талибан считает, что правительство и спецслужбы Таджикистана остались близкими клиентами Москвы.

«Таджикистан находится под огромным влиянием россиян, поэтому, что бы ни случилось, это не возможно без одобрения россиян», сказал бывший начальник талибов.

Когда Талибан захватил город Кундуз в конце прошлого месяца, новый лидер группы мулла Ахтар Мухаммад Мансур, осторожно сказал, что талибы не представляют угрозы и не имеют намерения проникнуть за пределы Афганистана.

Некоторые источники предполагают, что контакты отсылают к 2013 году, и были открыты по просьбе россиян, но явные сведения появились гораздо позднее.

Одной из центральных фигур является Тахир Шамалзай, младший брат бывшего лидера Талибана, который возглавлял делегацию, широко известную как «комитет по выкупам и миру», посетившую столицу Таджикистана Душанбе в мае прошлого года. В то время, талибы держали в заключении четырех таджикских пограничников, которых, видимо, отправили рубить дрова через реку, которая обозначает границу с Афганистаном.

Согласно нашим источникам, Шамалзай ехал с поддельным паспортом. Посредником для переговоров в Душанбе якобы был Ибрагим Ачакзай, чей бизнес связан с переработкой металла.

В обмен на освобождение пограничников, талибы хотели оружие. «Тахир Шамалзай ездил из аэропорта Кабула в Душанбе, осмотрел оружие, и уехал с оружием из Таджикистана в Афганистан», сказал The Daily Beast старший лидер Талибана.

Сколько оружия? Наши американские источники используют такие слова, как "большое" и "значительное", но не сообщают подробностей. Командир подразделения Талибана в Кундузе, известный под именем Кари Омар, сказал The Daily Beast, что тогдашний командир сил, мулла Рахматулла, был доволен сделкой и дал четырем таджикским охранникам тюрбаны и афганскую одежду, прежде чем вернуть их на пограничный пост Таджикистана.

Когда это произошло, мулла Рахматулла был убит в Кундузе во время бомбардировки, возглавляемой США, которая сопровождала правительственную контратаку, и имела определенные признаки отчаяния, после того, как крупный город оказался в руках талибов впервые с 2001 года.

«Конечно, оружие, которое мы получили на афганско-таджикской границе, сыграло ключевую роль в борьбе за Кундуз», сказал командир подразделения Кари Омар.

Дипломатический источник говорит, что Пакистан, у которого тесные связи с афганскими талибами, знает о контактах талибов с россиянами, и некоторые бывшие талибы говорят, что поражены тем, что кто-то этому удивляется. «Если мы могли говорить с Западом, то, что такого, если мы будем говорить с соседями в России и Афганистане на севере?», спросил один из них.

На мирной конференции в Катаре летом прошлого года, по словам Кустада Кари Бу-Рахмана, который присутствовал от имени Хизб Ислами Афганистана (группа Хикматияр), «россиянин, который идеально говорили на пушту, был там в качестве наблюдателя. Его пригласили по требованию Талибана, так что нет никаких сомнений в том, что между талибами и Москвой есть контакты».

Похоже, талибы и русские впервые вступили в прямой контакт в середине 2013 года, чтобы обсудить судьбу российского пилота, захваченного после того, как его вертолет совершил аварийную посадку в районе близ Кабула под влиянием талибов.

«Это освобождение также было частью сделки по выплате денег и поставке оружия», сказал The Daily Beast старший афганский лидер.

Тахир Шамалзай говорит, что источники талибов и другие совершили несколько поездок в Китай, а также в бывшие советские республики. Китай заявил, что обеспокоен небольшим числом бойцов Движения за независимость Восточного Туркестана, уйгур из Синьцзяна, которые живут на юге Афганистана.

«Мы сказали им, что они находятся в Афганистане, и мы могли бы остановить их деятельность против Китая, но мы не можем передать им наши территории или вытеснить их», сказал The Daily Beast бывший главарь талибов.

(Афганские правительственные источники, с другой стороны, говорят, что в прошлом году президент Ашраф Гани передал несколько членов Движения за независимость Восточного Туркестана китайцам в Кабуле.)

Выйдут ли контакты талибов с некогда враждебными соседями далеко за рамки сделок с заложниками? В дипломатических кругах Кабула утверждают, что талибы отказываются от каких-либо планов в поддержку международных террористических групп, и сосредотачиваются на роли местных афганских бойцов сопротивления, выступающих не только против правительства Гани и американского присутствия, но также и ИГИЛ.