Южная Корея: Компоненты северокорейской ракеты поступили из России

Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, Ли Чхоль Ву также отметил, что по данным разведки запущенный КНДР спутник весит около 200 кг и «бесполезен как спутник». Он пояснил, что обычно космически спутник весит от 800 до 1500 кг, пишет Росбалт.

Читайте такжеКерри назвал запуск ракеты КНДР угрозой международному миру

Ранее Япония, Южная Корея и США запросили в связи с испытаниями в КНДР баллистического оружия проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Напомним, что военные Южной Кореи заявили, что Северная Корея провела испытание баллистической ракеты под видом космического пуска. Центральное телевидение КНДР в свою очередь сделало объявление об успешном запуске искусственного спутника Земли.