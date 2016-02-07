Южная Корея: Компоненты северокорейской ракеты поступили из России
Компоненты для ракеты дальнего радиуса действия, запущенной в КНДР, поступили из России, заявил представитель консервативной партии Южной Кореи Сэнур Ли Чхоль Ву.
Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, Ли Чхоль Ву также отметил, что по данным разведки запущенный КНДР спутник весит около 200 кг и «бесполезен как спутник». Он пояснил, что обычно космически спутник весит от 800 до 1500 кг, пишет Росбалт.
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Ранее Япония, Южная Корея и США запросили в связи с испытаниями в КНДР баллистического оружия проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН.
Напомним, что военные Южной Кореи заявили, что Северная Корея провела испытание баллистической ракеты под видом космического пуска. Центральное телевидение КНДР в свою очередь сделало объявление об успешном запуске искусственного спутника Земли.