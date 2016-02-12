МИД Италии: политика закрытия границ неэффективна в решении миграционного кризиса

Об этом он заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "ЕвроПравда". "Не надо тешить себя иллюзиями, что может быть быстрое решение миграционного кризиса. Если мы будем посылать такие сигналы своим обществам, мы просто введем их в заблуждение", - подчеркнул Джентіліоні.

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По его мнению, попытка решить проблему с помощью закрытия границ внутри ЕС – контрпродуктивна.

"Необходимо избежать национальных решений – когда мы просто будем закрывать границы. Это разрушит то, к чему мы шли десятилетиями", - заявим министр, выразив убеждение, что потеря Шенгена повредит самому Евросоюзу.

"Закрывать двери – это не выбор... Мы можем пересечь черту, когда изменения (внутриевропейского порядка) будут необратимыми", - считает он.