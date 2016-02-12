Власти Норвегии продлили действие пограничного контроля

"Контроль пассажиров паромов продлен на 30 дней по соображениям безопасности и для поддержания общественного порядка", – заявил министр юстиции Андерс Анундсен, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание Aftenposten.

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По его словам пограничный контроль дает хороший профилактический эффект, ограничивая количество людей, которые прибывают в страну и при этом не предоставляет проблем обычным туристам.

Андерс Анундсен также напомнил, введение пограничного контроля позволило значительно уменьшить количество искателей убежища, прибывающих из Дании, Швеции и Германии.

"Есть большое давление на внешние границы Шенгенской зоны, много незарегистрированных иностранцев внутри Шенгенской зоны, которые, возможно, пожелают переехать в другие страны. Поэтому Норвегия все равно должна сохранять контроль на морской границе", - подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что глава полиции норвежской провинции Финнмарк, граничащей с РФ, Элен Катрин Хаэтта обратилась к правительству с просьбой предоставить полиции право при необходимости закрывать границу с Россией.