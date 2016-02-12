Медведев: Запад считает Россию "второразрядной страной"

Как сообщает российское агентство Sputnik, об этом он сказал перед открытием Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«Надеюсь, что равнодушных не будет. Уж очень острые и болезненные для многих темы мы будем затрагивать. Допускаю, что наша позиция может многим не понравиться. Это нормально. Главное, что она у нас есть. К сожалению, наши западные коллеги никак не могут к этому привыкнуть, и вместо того, чтобы выстраивать отношения с Россией как с равным партнёром, со своими, вполне обоснованными для крупного государства геополитическими и экономическими интересами, нас пытаются представить такой «второразрядной страной» или в лучшем случае – «региональной» державой. Это довольно-таки бессмысленный и бесполезный термин», - сказал Медведев.

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Он заявил, что РФ не стремится играть роль «начальника всего мира».

«Мы этим состоянием переболели в советский период, когда от грохота танков на Красной площади содрогался весь мир. Но Россия должна занимать достойное место в глобальном устройстве и иметь равноправные отношения с другими государствами. Это предопределено и нашей историей, и нашими пространствами, и участием в крупных мировых организациях, прежде всего в пятёрке постоянных членов Совета Безопасности ООН. Да и просто потому, что мы крупная военная и крупнейшая ядерная держава», - подчеркнул он.

Медведев уверен, что всё это даёт России «немалые права и при этом налагает немалые обязанности».

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По его словам, «ни одна страна, будь это Россия или Соединённые Штаты Америки, не способна взвалить на себя весь груз глобальных проблем».

«Если после выступлений российских участников будет обсуждаться и комментироваться именно то, что мы скажем, а не то, что многие хотели бы услышать от «агрессивной» и «непредсказуемой» России, то такая реакция будет разумной. Как когда-то заметил Уинстон Черчилль: не нужно перевооружаться для продолжения военных действий, но мы должны перевооружиться для переговоров. Если мы хотя бы начнём обоюдное движение в этом направлении, я считаю, что наша задача в Мюнхене будет выполнена», - заявил он.