Премьер Франции считает, что сухопутная операция против ИГИЛ будет решающей

Об этом заявил премьер-министр Франции Мануэль Вальс в интервью газетам немецкой медиагруппы Funke, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.

"Наземная операция с участием местных войск и войск некоторых арабских странах, если они решат их отправить, будет иметь решающее значение, если сохранить отвоеванные позиции", - отметил он.

В то же время, по словам Вальса, Франция не планирует отправлять сухопутные войска в Сирию.

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"Франция не намерена отправлять наземные войска для борьбы с ИГИЛ", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия впервые предложила отправить наземные войска в Сирию для борьбы с "Исламским государством".

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О готовности отправить сухопутные войска для борьбы с ИГИЛ заявляли также Объединенные Арабские Эмираты.