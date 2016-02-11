Саудовская Аравия "окончательно и бесповоротно" решилась на ввод наземных войск в Сирию

Это решение военные назвали «окончательным и бесповоротным». Бригадный генерал Ахмед аль-Ассири, в частности, заявил, что Эр-Рияд готов и дальше воевать против исламистов в составе коалиции во главе с США.

При этом он отметил, что отправка солдат в Сирию — решение, принятое исключительно саудовским королевством, пишет Росбалт.

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Кроме того, по словам ал-Ассири, если Иран также серьезно намерен воевать с ИГ, власти страны должны прекратить поддержку терроризма в Сирии и Йемене.

Ранее Эр-Рияд обвинил Тегеран в помощи боевикам антиправительственного шиитского движения хути в Йемене и союзничестве с режимом президента Сирии Башара Асада.

Тем временем министр обороны США Эштон Картер рассказал участникам заседания в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что участники возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ согласились действовать более активно. «Мы договорились ускорить темпы нашей кампании», — приводит слова Картера агентство EFE.

По словам главы Пентагона, такое решение было принято во время встречи в Брюсселе представителей стран, входящих в коалицию.

Кроме того, как заявил Картер, участники встречи единогласно поддержали предложенный США план по борьбе с исламистами, захватившими ряд территорий в Ираке и Сирии.

Он рассказал журналистам, что аваудары по ИГ в Сирии готовы начать Нидерланды. Эта страна уже участвует в составе коалиции в воздушной операции в Ираке.