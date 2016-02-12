У Путина предупредили Запад о возможности глобальной войны в случае наземной операции в Сирии

Такое заявление глава российского правительства сделал в интервью немецкому изданию Handelsblatt накануне Мюнхенской конференции по безопасности, передает РБК.

«Всякие наземные операции, как правило, ведут к тому, что война становится перманентной. Посмотрите, что в Афганистане, что в целом ряде других стран. Уж несчастную Ливию даже не упоминаю», - сказал премьер, комментируя недавние заявления Саудовской Аравии о готовности направить спецназ в Сирию.

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По словам премьера, наземная операция - это «интеграция всех, кто в ней участвует, в войну». «Вот американцы должны взвесить - и президент Соединенных Штатов, и наши арабские партнеры: они хотят перманентной войны? Они что думают, что они ее очень быстро выиграют? Так не бывает, особенно в арабском мире. Там все сражаются против всех», - сказал Медведев.

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По его словам, такая война может затянуться на годы и даже на десятилетия. «Зачем это надо? Надо всех, в том числе за счет жестких мер, которые и Россия осуществляет, и американцы осуществляют, и даже, при всех оговорках, и турки пытаются осуществлять, заставить сесть за стол переговоров, а не начинать очередную войну на Земле. Мы прекрасно знаем, по каким сценариям все это проходит», - заключил премьер.

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В ходе интервью Медведев также коснулся темы увеличения числа беженцев в Европе. С точки зрения премьера, возможное разрушение пространства Шенгенской зоны из-за миграционного кризиса может повлечь за собой распад всего Евросоюза. Медведев также отметил, что среди прибывших в Европу мигрантов есть немало людей, которые приехали туда с миссией «часового механизма». Миграционную политику ЕС глава кабинета министров охарактеризовал как «полный провал».

Как сообщал УНИАН, накануне дипломаты и представители Группы поддержки Сирии договорились о вступлении в силу режима прекращения огня в стране в течение недели.