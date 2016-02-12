Керри: Стороны сирийского конфликта договорились о прекращении огня

Об этом сообщил после переговоров в Мюнхене глава Госдепартамента США Джон Керри.

При этом режим прекращения огня не будет распространяться на группировки, признанные террористическими, пишет Дождь.

Также согласованы вопросы поставки в сирийские города гуманитарной помощи. Поставки начнутся уже на этой неделе.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что эти переговоры при посредничестве продлятся шесть месяцев. Делегации будут находиться в разных комнатах и между ними будут ходить представители ООН.

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Приоритетами переговоров является прекращение огня, доставки гуманитарной помощи и борьба с группировкой "Исламское государство".

Перемирие является главной целью этих переговоров. В него входит установление переходного периода, который, согласно резолюции Совета безопасности ООН, должно закончиться выборами.

Предварительные переговоры прекратились в феврале 2014 года после двух раундов. ООН обвинила правительство за отказ обсудить требование оппозиции об отставке Башара Асада.

Наблюдатели отмечают, что политическая ситуация сейчас очень сложная, однако опасность со стороны "ИГ" подтолкнула Россию и США к тому, чтобы те приложили все усилия для возвращения сторон за стол переговоров.

В результате пятилетней войны в Сирии погибли 250 тысяч человек и 11 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

Эта война также стала самой большой движущей силой для миграционного кризиса в Европе.