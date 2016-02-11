В боях за сирийский город Алеппо задействовали российские танки Т-90 - The Times (видео)

Москва доставила партию новейших танков Т-90, которые называют "Владимир", в Сирию в конце прошлого года, передает "ЕвроПравда" со ссылкой набританское издание The Times.

Правительственные войска были обучены на полигонах в прибрежных провинциях Латакия и Тартус, прежде чем они были направлены на фронт в Алеппо.

Танки поддерживали на прошлой неделе наступление сирийских правительственных войск и военизированных формирований в сельской местности к северу от Алеппо, что позволило силам Башара Асада отрезать повстанцев от основных маршрутов поставок со стороны турецкой границы, и фактически окружить город.

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Т-90 оснащен РЛС, которая определяет приближение противотанковых ракет, а затем сбивает их прицельные системы с помощью инфракрасных лучей. Противотанковые управляемые ракеты повстанческие группы получают из США и Саудовской Аравии.

Танк также защищен слоем динамической брони, которая от попадания ракеты взрывается наружу, оставляя экипаж невредимым.

"Подобные виды защиты уже используются на полях сражений в Сирии, однако танки Т-90 являются более совершенными в этом отношении, и для того, чтобы вывести их из строя, нужно больше противотанковых ракет с двумя боеголовками", - отмечает Times.

Западные эксперты также отмечают появление в Сирии другого, пока не идентифицированного ими военного оборудования, которое может оказаться еще одной оборонительной системой, которую используют против ракет в арсенале подразделений повстанцев.

По словам Джереми Бинни, редактора по Ближнему Востоку издания Jane's Defence Weekly, с начала февраля в интернете стали обсуждать появление необычных ящиков, закрепленных на башнях танков и другой бронетехники.

"Мы видели их во время боев вокруг Алеппо. Для нас будет очень интересно увидеть кадры боев с участием танков Т-90 или военную технику, оснащенную этими неизвестными устройствами. Мы еще не видели их собственными глазами", — говорит Бинни.

Напомним, армия Асада приблизилась к одному из последних оплотов повстанцев на севере Алеппо. Город Таль-Рифаат находится примерно в 20 км от границы с Турцией. Там собрались много сирийцев, бежавших от боевых действий в районе города Алеппо, которые сирийская правительственная армия уже неделю ведет при поддержке авиаударов РФ.