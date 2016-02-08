Армия Асада приблизилась к одному из последних оплотов повстанцев на севере Алеппо

Сирийские правительственные войска в воскресенье приблизились к одному из последних оплотов повстанцев на севере провинции Алеппо - городу Таль-Рифаат.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

Город Таль-Рифаат находится примерно в 20 км от границы с Турцией. Там собрались много сирийцев, бежавших от боевых действий в районе города Алеппо, которые сирийская правительственная армия уже неделю ведет при поддержке авиаударов РФ.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, сирийская армия подошла на расстояние семи километров от города.

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По словам главы правозащитной организации Рами Абдель Рахмана, цель продвижения войск режима Башара Асада - предотвратить попадание оружия и подкрепления повстанцев на сирийскую территорию из Турции.

Сирийская проправительственная газета "Аль-Ватан" написала в воскресенье, что Тал-Рифаат будет "главным призом для режима".

"Если город падет, армия сможет подтянуться и взять под свой контроль всю северную часть провинции Алеппо", - говорится в издании.

Ранее сообщалось, что из-за активных боевых действий на севере Сирии около 50 тысяч людей покинули свое жилье и прибыли к сирийско-турецкой границе для ее пересечения.