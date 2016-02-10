Грузия объявила о восстановлении безвизового режима с Ираном
00:18, 10 февраля 2016Мир
546 0
Грузия объявила о восстановлении безвизового режима для граждан Ирана.
Грузия возвращает безвизовый режим с Ираном / УНИАН
Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джалагания в понедельник принял посла Ирана, чтобы передать ему соответствующую ноту.
С 15 февраля иранцы получат право на безвизовое пребывание в Грузии до 45 дней, передает Русская служба ВВС.
Читайте такжеИран хочет увеличить поставки газа в Армению в пять раз
Соглашение об упразднении визового режима между Грузией и Ираном, позволяющее гражданам обеих стран находиться на территории друг друга, было подписано в ноябре 2010 и вступило в силу в январе 2011 года.
Однако Грузия с первого июля 2013 года приостановила действие этого соглашения. Тогда это решение Тбилиси объяснил рекомендациями международных организаций.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter