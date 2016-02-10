Грузия объявила о восстановлении безвизового режима с Ираном

Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джалагания в понедельник принял посла Ирана, чтобы передать ему соответствующую ноту.

С 15 февраля иранцы получат право на безвизовое пребывание в Грузии до 45 дней, передает Русская служба ВВС.

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Соглашение об упразднении визового режима между Грузией и Ираном, позволяющее гражданам обеих стран находиться на территории друг друга, было подписано в ноябре 2010 и вступило в силу в январе 2011 года.

Однако Грузия с первого июля 2013 года приостановила действие этого соглашения. Тогда это решение Тбилиси объяснил рекомендациями международных организаций.