Гройсман надеется, что на днях Кабмин внесет в ВР все "безвизовые" законы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на брифинге после встречи с руководителем Миссии Европейского парламента по оценке потребностей Пэтом Коксом.

Он отметил, что все оставшиеся технические вопросы, необходимые для получения Украиной безвизового режима с ЕС, должны быть решены на пленарной неделе с 16 по 19 февраля.

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“Я вчера официально обратился к правительству, чтобы немедленно внесли необходимые законы, которые должна рассмотреть и принять Верховная Рада”, - сказал Гройсман.

При этом он подчеркнул, что эти законопроекты должны быть качественными, и их должны поддержать в парламенте.

“Я ожидаю, что в ближайшие дни эти законы будут направлены в Верховную Раду”, - подчеркнул Гройсман.

В свою очередь, отвечая на вопрос журналистов, когда Украина может получить безвизовый режим с Евросоюзом, Кокс отметил: “Оценка, которая была дана работе Украины в декабре, - это наиболее положительная оценка, которую Украина когда-либо получала в рамках прогресса по либерализации безвизового режима. Надеюсь, что все нерешенные вопросы можно будет быстро урегулировать”.

“Я лично с нетерпением жду тот день, когда все украинцы, как европейцы, будут иметь безвизовый доступ во все страны ЕС”, - сказал Кокс.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2015 года Еврокомиссия обнародовала финальный отчет о выполнении Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС. В отчете ЕК констатировала, что Украина выполнила все условия для того, чтобы рекомендовать включение ее в список стран, с которыми у ЕС действует безвизовый режим.

Европарламент 21 января принял резолюцию, в которой положительно оценил усилия Украины по выполнению Плана действий по либерализации визового режима и выразил ожидания, что Совет ЕС и страны-члены предоставят стране безвизовый режим без промедлений.

29 января президент Петр Порошенко заявил, что ожидает получения Украиной безвизового режима с ЕС в середине 2016 года в случае принятия Верховной Радой на следующей пленарной неделе необходимых законов.