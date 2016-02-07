Умерла мать Башара Асада

Как передает BBC, о ее смерти 6 февраля сообщил сайт президента Сирии. Утверждается, что она умерла в Дамаске.

Аниса Махлуф родилась в 1930 году в Латакии в богатой семье, принадлежащей к религиозному меньшинству алавитов.

Она вышла замуж за будущего президента Сирии Хафеза Асада в 1957 году, когда тот служил лейтенантом сирийских военно-воздушных сил.

После того как Хафез Асад стал президентом в 1971 году, Махлуф редко появлялась на публике, однако обладала большим авторитетом в семье.

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Сообщалось, что во время массовых протестов против политики Башара Асада в 2011 году она призывала сына к более жестким действиям в отношении протестующих.

Позднее появилась информация, что она покинула Сирию и переехала в Объединенные Арабские Эмираты, где живет ее дочь Бушра.

Помимо Башара и Бушры, у Махлуф есть сын Махер (в настоящее время командует Республиканской гвардией), а также были сыновья Асеф (занимал должность главы Генштаба армии, погиб при теракте в 2012 году), Басиль (погиб в автоаварии в 1994 году) и Мадж (умер от болезни в 2009 году).

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