Приток мигрантов не остановить, пока Россия бомбит Сирию – Эрдоган

Президент Турции Тайип Єрдоган заявил, что поток беженцев из Сирии невозможно остановить, пока Россия не прекратит бомбардировки.

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"Наши европейские партнеры требуют, чтобы мы остановили приток мигрантов. Но есть ли у мирных жителей другой выбор, когда Россия их бомбит", - цитирует Эрдогана The DailySabah.

Он добавил, что ни сокращение притока мигрантов, ни какое-либо политическое урегулирование в Женеве невозможны, пока авиаудары направлены на мирное население.

Ранее в Турции уже заявили, что из-за активизации военных действий в Сирии из провинции Алеппо в направлении границы с Турцией движутся от 60 до 70 тыс. мигрантов.

Как сообщалось, армия Асада вместе со своими иранскими и российскими союзниками начала наступление на подконтрольные оппозиционным войскам опорные пункты на севере Сирии. В связи с этим мирные переговоры по урегулированию конфликта в этой стране были прерваны, а Европе угрожает новая волна беженцев.