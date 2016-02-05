Путин недоволен темпами продвижения армии Асада - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает "112 Украина".

Отмечается, что более четырех месяцев российских авиаударов стабилизировали правительство президента Сирии Башара Асада.

"Имело место некоторое разочарование относительно действий сирийской армии", - сообщил источник, близкий к российским военным.

Читайте такжеВласти Турции сообщили о 15 тысячах новых мигрантов у своей границы

Взятие под контроль Алеппо, самого большого города Сирии до пятилетней войны, изменило бы ситуацию, говорят дипломаты и аналитики, в результате чего Путин был бы на шаг ближе к предпочтительной развязке, которая предусматривает дружественное России сирийское правительство, что позволяет Москве держать там военно-морские и военно-воздушные базы.

Читайте такжеПриток мигрантов не остановить, пока Россия бомбит Сирию – Эрдоган

По словам бывшего полковника российской армии Дмитрия Тренина, все успехи правительственных сил были "довольно тактическими и не особенно захватывающими". Он отметил, что взятие Алеппо под полный контроль Дамаска, было бы большим психологическим импульсом для Асада и "источником удовлетворения для Кремля".