Постпред Украины в ООН назвал единственный выход из сирийского кризиса

Об этом глава представительства Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил в Twitter.

"Совет безопасности продолжает углубляться в сирийский кризис, но конца не видно. Выход один - прекратить бомбардировки и наконец сесть за стол переговоров!", - считает Ельченко.

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Как сообщал УНИАН, в январе сирийская мониторинговая группа сообщала, что в результате российских авиаударов в Сирии, которые начались 30 сентября 2015 года, погибло 3 тыс. чел.

В частности, сообщалось, что, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате воздушных ударов авиации РФ всего погибло 1 015 гражданских лиц, в том числе 238 детей, 640 мужчин и 137 женщин.

Кроме того, британская мониторинговая группа сообщила, что из-за авиаударов погибли 893 боевика "Исламского государства" и 1 141 человек из других джихадистских групп, в том числе боевиков Фронта ан-Нустра, который связан с Аль-Каидой.