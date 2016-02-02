Сирийская оппозиция в Женеве потребовала прекратить полеты военных самолетов РФ

Противники Башара Асада отказались от непосредственного участия в переговорах, а встретились со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, чтобы озвучить свои требования к правительству Сирии и добиваться их выполнения, передает Росбалт.

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По данным Reuters, постанцы покинут Женеву, если не увидят прогресса по трем пунктам. Пресс-секретарь "Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции" Салим аль-Муслат заявил, что обязательным являются снятие осады, освобождение женщин и детей, а также прекращения полетов российских военных самолетов и самолетов армии Асада.

Другой представитель "Высшего комитета" Монзер Махус добавил, что оппозиционеры будут ждать в Женеве всего несколько дней. "Мы здесь не для переговоров, мы здесь находимся с целью проверить намерения режима", - подчеркнул он.

Представители оппозиции изначально выразили согласие участвовать в конференции по Сирии, которая должна была начаться 29 января. При этом были выдвинуты несколько условий: снятие блокады с нескольких городов, прекращение бомбардировок гражданских лиц и освобождение из тюрьмы незаконно осужденных оппозиционеров. По словам противников Асада, ни одно из условий не было выполнено, а потому о полноценных переговорах не может идти речи.