Беларусь проводит масштабные учения с ракетными войсками на границе с Украиной

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Беларуси.

«В соответствии с планом подготовки ракетных войск и артиллерии в учебном году с 3 по 5 февраля в белорусском Полесье под руководством начальника ракетных войск и артиллерии вооруженных сил – начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба вооруженных сил проводится командно-штабное учение с ракетными войсками и артиллерией вооруженных сил», - говорится в сообщении.

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«Особенностью предстоящих учений является значительный пространственный размах их проведения, а также совместное применение разнородных сил и средств в едином замысле. География предстоящих учений включает административные территории нескольких районов Гомельской и Брестской областей», - сообщает оборонное ведомство.

К участию привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Белград», артиллерийские дивизионы, вооруженные дальнобойными орудиями МСТА-Б. Всего в учениях будут задействовано до 270 единиц техники и свыше 800 человек.