Дебаты Сандерс vs Клинтон: кандидаты от демократов разделились в определении главного врага США (фото)

Клинтон пыталась представить своего визави идеалистом, не способным реализовать свои идеи на практике, а Сандерс обвинил ее в чересчур тесных связях с истеблишментом и деловой элитой.

Эти телевизионные дебаты, прошедшие в Ню-Гемпшире, стали первыми после того, как в президентской гонке от Демократической партии остались лишь два кандидата, передает Русская служба ВВС.

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Без наличия третьего кандидата различия в позициях Хиллари Клинтон и Берни Сандерса обозначились предельно ясно.

Берни Сандерс заявил , что Россия на данный момент не является главной угрозой для Соединенных Штатов.

По мнению Сандерса, главная угроза исходит от Северной Кореи. При этом он заявил, что не одобряет "военный авантюризм" президента России Владимира Путина.

Хиллари Клинтон, в свою очередь, заявила, что Россия оказывает постоянное давление на союзников США в Европе.

В ходе теледебатов Сандерс также заявил, что США должны постепенно улучшать отношения с Ираном. Клинтон же отметила, что неправильно поддерживать нормальные отношения со "страной - спонсором терроризма".

При этом оба претендента на президентский пост согласились с тем, что США не следует вновь отправлять значительный военный контингент на Ближний Восток.

В четверг Клинтон и Сандерс впервые провели дебаты один на один, так как остальные кандидаты от демократической партии выбыли из предвыборной гонки.

В начале недели Хиллари Клинтон с минимальным перевесом обошла своего главного конкурента на голосовании избирателей от штата Айова.