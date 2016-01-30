The New York Times объявила о поддержке Хиллари Клинтон на выборах президента США

Одна из самых влиятельных газет США The New York Times в субботу объявила об официальной поддержке на выборах президента США среди представителей Демократической партии экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Об этом сообщает ТАСС.

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В своей редакционной статье издание назвало Клинтон, которая является фаворитом гонки среди демократов, "наиболее компетентным кандидатом в президенты в современной истории".

The New York Times отметила ее большой опыт в политике, напомнив, что Клинтон в 2009-2013 годах занимала пост госсекретаря США, помогая президенту Бараку Обаме "восстанавливать с другими странами отношения, которые были полностью разрушены предыдущей администрацией". Среди заслуг Клинтон во внешней политике в ее бытность главой Госдепартамента газета выделила введение жестких санкций в отношении Ирана, что, по мнению издания, в итоге способствовало заключению с Тегераном соглашения по его ядерной программе, а также "расширение и углубление диалога с Китаем".

Редакция выразила убежденность, что Клинтон "сможет распоряжаться американской военной мощью гораздо более эффективно и мудро, чем любой из кандидатов- республиканцев". Газета также отметила, что экс-госсекретарь по многим статьям превосходит ее набирающего обороты конкурента, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, так как у последнего нет "ни опыта Клинтон, ни политических идей", которые она предлагает.

Между тем, среди политиков от Республиканской партии, участвующих в президентской гонке, The New York Times неожиданно поддержала губернатора Огайо Джона Кейсика, чей рейтинг популярности составляет около 2%. По мнению редакции издания, Кейсик "способен на компромисс и верит в способность правительства улучшать жизни граждан".

Фаворит же среди республиканцев, миллиардер Дональд Трамп не подходит на роль американского лидера, так как "у него нет ни опыта, ни желания разбираться в вопросах нацбезопасности, обороны или международной торговли", убеждена The New York Times.

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Ежедневный тираж The New York Times, являющейся флагманом американской журналистики, составляет свыше 1,3 млн экземпляров. Считается, что ее официальная поддержка того или иного кандидата на президентское кресло в значительной степени может влиять на предпочтения американских граждан, до сих пор не определившихся, за кого они отдадут свой голос.

В общей сложности в президентской гонке в США от обеих партий участвуют более десятка политиков. Официальный кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев будет назван на партийном съезде 18-21 июля текущего года в Кливленде (штат Огайо), кандидат от демократов - на подобном же форуме 25-28 июля в Филадельфии (штат Пенсильвания). Выборы президента страны состоятся в ноябре.