Правительство Германии приняло еще один пакет законов для сдерживания потока мигрантов

Чиновники рассчитывают, что этот пакет законов значительно сократит поток мигрантов, и усилит контроль за этим процессом, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". В частности, новый пакет законов изменит правила для членов семей мигрантов, которые получили убежище в Германии- теперь им придется ждать 2 года для того, чтобы воссоединиться. Кроме того, Марокко, Алжир и Тунис внесены немецкими чиновниками в список стран безопасного происхождения.

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Первый пакет был принят в 2015 году для борьбы с наплывом мигрантов с Ближнего Востока и Африки и вступил в силу 1 ноября. В частности, была ускорена процедура предоставления убежища и депортации и уменьшены денежные выплаты для экономических мигрантов.