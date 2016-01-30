Меркель надеется, что беженцы со временем вернутся на родину

В правительстве ФРГ рассчитывают, что беженцы из Ирака и Сирии должны будут вернуться на родину после того, как нормализуется обстановка в их странах.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на съезде своей партии ХДС, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

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«Нам нужно… сообщить людям, что их статус временный и мы ожидаем, что как только восстановится мир в Сирии, когда «Исламское государство» будет побеждено в Ираке, вы вернетесь с полученными знаниями к себе на родину», — сказала она.

Также Меркель отметила, что 70% беженцев, бежавших в Германию из-за войны в бывшей Югославии, вернулись в свои родные страны.

Ранее стало известно, что порядка 40% граждан Германии считают, что канцлер Ангела Меркель должна уйти в отставку из-за проблем с беженцами.