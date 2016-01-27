Правительство Германии одобрило закон об упрощении депортации мигрантов-правонарушителей

Этот закон принят в связи с массовыми нападениями на женщин в новогоднюю ночь в Кельне и других городах страны, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". "У нас никто не может ставить себя над правом и законом", - заявил по этому поводу министр юстиции Гайко Маас. Преступников следует последовательно привлекать к ответственности - это нужно и для защиты мигрантов, проживающих в Германии, ведь они не заслужили, чтобы их рассматривали вместе с преступниками".

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Согласно принятому закону, лицо миграционного происхождения смогут депортировать, если оно привлекалось к ответственности в виде по меньшей мере годового лишения свободы за определенные правонарушения - например, нанесение телесных повреждений, убийство или изнасилование. К этому добавляется также сопротивление полиции и преступления против собственности, если они были связаны с насильственными действиями, угрозами или введением в заблуждение.

Депортация должна стать принципиально возможной и в случае, если лицо было осуждено на меньший, чем годичный, срок заключения за вышеупомянутые правонарушения. При этом не важно будет о каком наказании идет речь - условном или реальном.

Кроме того, планируется не признавать мигрантами тех лиц, ищущих убежища, которые совершили правонарушение.

Согласно действующему немецкому законодательству, мигрантов могут лишить политического убежища, если они совершили правонарушения, за которые им присудили срок лишения свободы минимум на три года.