ООН заявляет о значительном увеличении количества женщин и детей среди мигрантов

По данным детского фонда ЮНИСЕФ, дети и женщины на сегодня составляют почти 60% беженцев и мигрантов, которые пересекают границу из Турции в Грецию.

В июне прошлого года 73% мигрантов были взрослыми мужчинами, и только один из десяти был младше 18 лет, передает Радио Свобода.

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В заявлении специального координатора ЮНИСЕФ по вопросам беженцев и мигрантов в Европе Мари Пьер Пуарье говорится, что женщины и дети более уязвимы к опасностям в попытке попасть в Европу.

По данным Европола, обнародованным 31 января, за последние два года по меньшей мере 10 тысяч детей-мигрантов без сопровождения взрослых пропали без вести в Европе.