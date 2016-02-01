Бельгия первой из стран ЕС отправила на родину самолет с мигрантами из Ирака

"Это добровольное возвращение. Это не высылка. Люди хотят уехать, поэтому мы облегчаем им эту задачу", - заявил госсекретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Тео Франкен, передает Lenta.ru со ссылкой на RTBF.

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Как рассказал Тео Франкен, это не первый случай возвращения мигрантов из Ирака домой, но впервые в Евросоюзе для этих целей власти страны арендовали самолет и организовали чартерный рейс в Багдад.

По его словам, в сентябре и октябре 2015 года за несколько недель в страну прибыли до 7000 иракцев. Теперь часть из них хочет вернуться домой, так как их ожидания не оправдались. Помогавшие мигрантам переправиться в Европу посредники обещали, что там "течет молоко и мед", а, вместо этого, иракцы "спят в казармах на раскладушках", рассказал госсекретарь. Они рассчитывали быстро заработать и вернуться в свою страну с деньгами, подчеркнул он.

В Бельгии иракцев рассматривают не как беженцев, а как экономических мигрантов. В основном это выходцы из Багдада в возрасте 25-45 лет, приезжающие без семей на заработки. За 2015 год, разочаровавшись в системе получения статуса беженца, домой вернулись 1014 иракцев.