ВОЗ объявила вспышку вируса Зика чрезвычайной ситуацией - The Guardian

Об этом пишут Сара Босли и Джонатан Воттс в статье "Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку вируса Зика чрезвычайной ситуацией", опубликованной The Guardian.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что количество случаев повреждения мозга у младенцев, родившихся в Бразилии, – вероятно, связанное с вирусом Зика – позволяет объявить чрезвычайную ситуацию международного значения.

Заявление главы ВОЗ Маргарет Чен, стимулирует финансирование исследований, которые попытаются установить, является ли распространяемый комарами вирус Зика причиной того, что в Бразилии большое число детей родились с аномально малыми головами. Чтобы остановить распространение вируса, организация также привлечет огромные средства для предотвращения инфицирования беременных женщин, и для борьбы с комарами.

Чен назвала рождение тысяч младенцев с микроцефалией "экстраординарным событием и угрозой здоровью населения в других частях мира". Она сделала заявление после заседания комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, который обсуждал с главой, стоит ли ей выступать с заявлением, которое потребует привлечения международных ресурсов и экспертов.

"Члены комитета согласились, что ситуация соответствует условиям чрезвычайной ситуации международного значения. Я приняла этот совет", - сказала она.

Чен обвиняли в том, что она медлила с подобным заявлением, когда Эбола распространялась во всей Западной Африке. Но она ушла от ответа, когда ее спросили, не повлиял ли предыдущий опыт на реакцию в связи с кризисом Зика в Бразилии.

"Важно понимать, что когда впервые появляются доказательства таких тяжелых случаев. как микроцефалия, и других врожденных аномалий, мы должны принять меры, в том числе меры предосторожности", - сказала она.

Заявление приветствовали эксперты по тропическим болезням, участвовавшие в борьбе с эпидемией лихорадки Эбола. "ВОЗ столкнулась с резкой критикой, потому что слишком долго не объявляла вспышки лихорадки Эбола чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, и в этот раз их можно назвать гораздо более активными", - сказал доктор Джереми Фаррар, директор Wellcome Trust. "Сегодняшнее заявление даст ВОЗ необходимые полномочиями и ресурсы, чтобы возглавить международное реагирование на вирус Зика", - добавил он.

Чен призвала страны воздержаться от навязывания каких-либо ограничений на поездки в те латиноамериканские страны, где распространяется вирус Зика.

"Пока население не может выработать достаточный иммунитет ни путем естественного заражения, ни путем вакцинации, поэтому риск для беременных женщин очень высокий, и этой группе необходимо уделить особое внимание".Джонатан Болл, профессор молекулярной вирусологии в Ноттингемском университете, сказал: "Предсказуемой реакцией станет запрет на поездки и торговлю с пострадавшими странами. Но правда в том, что потенциальная проблема гораздо больше. Невозможно просто закрыть пострадавшие страны, чтобы попытаться остановить распространение вируса, который переносит комар Aedes, особенно, когда пораженные и не пораженные страны граничат друг с другом.

Профессор Дэвид Хейман, председатель комитета по чрезвычайным ситуациям, подчеркнул, что наиболее серьезная проблема – это не сам вирус Зика, который вызывает легкое заболевание, а случаи микроцефалии у младенцев. "Зика сам по себе никогда не будет чрезвычайной ситуацией международного значения", - сказал он. "С клинической точки зрения это не серьезная инфекция". По этой причине, сказал он, принять решение было очень трудно.

Ранее случаи микроцефалии были зафиксированы в Полинезии в 2014 году. Тогда их значения никто не осознавал. По словам Хеймана, это было доказательством "его распространения".

Бразилия направила сотни тысяч войск на борьбу с комарами в наиболее пострадавших районах, но правительство с трудом осознает угрозу, не говоря уже о том, чтобы справиться с эпидемией.

Вирус был впервые выявлен в стране в прошлом году. Чиновники признают, что их заявление о 1,5 млн случаев основано на догадках.

"Восемьдесят процентов людей, инфицированных Зика, не имеют выраженных симптомов", - сказал Reuters министр здравоохранения Марсело Кастро. "У большого количества людей не проявляются симптомы вируса, поэтому ситуация более серьезная, чем мы можем себе представить".

В попытке составить более ясную картину, власти поручили местным органам здравоохранения со следующей недели сообщать обо всех случаях. Большинство государств должны иметь оборудование и персонал для проведения тестов на вирус Зика. Это позволит не допустить, чтобы зараженные люди сдавали кровь.

Несмотря на отсутствие надежных данных, Кастро заявил, что исследователи убеждены в том, что вирус стал причиной всплеска зарегистрированных случаев микроцефалии. Связь не доказана, но беспокойство растет, потому что заболеваемость и аномалии резко возросли.

Президент Бразилии Дилма Руссефф в выходные признала, что страна проигрывает битву. "У нас пока нет вакцины против Зика. Единственное, что мы можем сделать, - это бороться с комарами", - сказала она журналистам во время визита в штаб-квартиру кампании по борьбе с вирусом Зика. "Пока (комары) размножаются, мы все проигрываем битву. Мы должны мобилизоваться, чтобы победить".

Должностные лица из органов общественного здравоохранения, при поддержке 220 тысяч военных, активизировали усилия, чтобы уничтожить места размножения комара Aedes, особенно в трущобах на северо-востоке, где зафиксировано наибольшее количество случаев.

В понедельник, Руссефф подписала закон, предоставляющий чиновникам органов здравоохранения доступ к любому зданию, чтобы уничтожить места размножения.

Новый закон предоставляет чиновникам доступ ко всем домам, общественным и частным зданиям, даже если нельзя найти собственника. Чиновники могут попросить поддержки полиции, чтобы проверить любое здание, в котором, предположительно, размножаются комары.

Около 1,5 млн бразильцев заразились вирусом Зика, который был впервые обнаружен в Африке в 1940-х годах и неизвестен в Америке до мая. Панамериканская организация здравоохранения заявила, что с тех пор вирус распространился в 24 странах.

К следующему месяцу, у лабораторий будут тесты, которые смогут определять все три вируса, переносчиками которых являются комары Aedes - лихорадку денге, Чикунгунья и Зика. Однако, тест будет эффективным только на начальном этапе заражения – в первые пять дней.

Одна из основных целей объявления чрезвычайной ситуации – это получение финансирования и начало исследований для выяснения связи между зафиксированными случаями и вирусом Зика. Чен сказала: "Доказательств все больше, и они все более точные. Чтобы разобраться в этом, нам необходимы скоординированные международные ответные меры".

"Это очень сложная проблема", - подтвердил Хейман. "Для того, чтобы выяснить связь с вирусом Зика, необходимо изучить и оценить большое количество случаев микроцефалии, и выявить возбудителя вируса Зика. Но США работает с Бразилией, и исследования начнутся в течение ближайших двух недель".

Глава ВОЗ сказала, что нужно усилить наблюдение. Ученым, участвующим в исследованиях, понадобятся достоверные сообщения о каждом случае микроцефалии, но они не могут быть автоматически переданы врачам, особенно из отдаленных и бедных районов Латинской Америки. Заявление ВОЗ также послужит стимулом для исследования и разработки вакцины против вируса и надежных диагностических тестов.

Тем не менее, глава администрации президента Бразилии в понедельник заявил, что исследователям понадобится от трех до пяти лет, чтобы разработать вакцину против вируса.

Жак Вагнер рассказал журналистам, что бразильские исследователи работают с исследователями в США.

По его словам, "если нам повезет, это займет три года. Либо от трех до пяти лет".