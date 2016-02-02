В Мюнхене группа мигрантов атаковала двух пенсионеров, которые заступились за молодую женщину (видео)

Инцидент снял на мобильный телефон очевидец событий Том Рот, передает Daily Mail.

На кадрах видно, как мужчины арабской внешности держат одного мужчину за руки и словесно оскорбляют. В это время второго пенсионера держат за шею.

По словам Тома Рота, который выложил запись на свой Фейсбук, драка началась после того, как один из мигрантов начал приставать к женщине и положил руку на ее плечо. В ответ женщина оттолкнула его, после чего мужчина от злости с силой ударил по окну в вагоне.

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На это обратили внимание другие пассажиры и пытались заступиться за женщину.

По словам очевидца, впоследствии ситуацию удалось взять под контроль, ведь в вагоне кроме мигрантов было больше 20 человек.

"После того, как поезд прибыл, я вызвал полицию. Они сказали, что ничего не могут сделать", - рассказал Рот.

Напомним, в новогоднюю ночь в Кельне на привокзальной площади произошли нападения на женщин. Сотни жительниц города и туристов сообщили о домогательствах и грабежах, которые совершали мужчины "арабской и североафриканской внешности". Позже стало известно об аналогичных нападениях в других странах Европы.