Нападения на иностранцев в Кельне совершены из ксенофобских мотивов - СМИ
В полиции Кельна считают, что нападения на иностранцев в центре города есть "преступлениями на почве ксенофобии". Нападавшие, организовались через социальные сети, имели целью атаковать визуально "ненемецких людей".
Об этом в понедельник, 11 января, заявил представитель кельнской полиции Норберт Вагнер, сообщает DW со ссылкой на информагентство dpa.
"Это - тревожный сигнал, который мы очень серьезно воспринимаем", - заверил Вагнер. "Это - поступки людей, которые считают, что должны принимать правосудие в свои руки", - добавил его коллега Михаэль Тэмми.
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В течение нескольких часов полиция проверила 153 человека, еще 199-м - было запрещено находиться в определенных местах. Некоторые участники нападений относятся к праворадикальным группировкам, другие - из среды рокеров, футбольных хулиганов и охранников. В результате нападений несколько человек получили повреждения, в том числе двое пакистанцев и один сириец.
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Напомним, в субботу, 9 января, полиция в Кельне разогнала водометами митинг сторонников антиисламского движения Pegida. Между тем количество заявлений о правонарушениях, совершенных в новогоднюю ночь, выросла уже до 516.