Папа Римский сыграет в приключенческом фильме
03:32, 02 февраля 2016Мир
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Папа Римский впервые в истории появится в художественном фильме.
REUTERS
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Франциск сыграет самого себя в приключенческой ленте. В основе сюжета - жизнь семьи, с которой случаются истории, уже описанные в Библии.
Глава католической церкви в написание сценария не вмешивался, попросил только, чтобы фильм был как можно более понятен молодежи.
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Гонорар за актерский дебют Папа Франциск отдаст на помощь подросткам из малоимущих семей.
Папа Римский впервые в истории появится в художественном фильме
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