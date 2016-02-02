Папа Римский сыграет в приключенческом фильме

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Франциск сыграет самого себя в приключенческой ленте. В основе сюжета - жизнь семьи, с которой случаются истории, уже описанные в Библии.

Глава католической церкви в написание сценария не вмешивался, попросил только, чтобы фильм был как можно более понятен молодежи.

Читайте такжеФранциск стал третьим папой, посетившим синагогу в Риме - BBC

Гонорар за актерский дебют Папа Франциск отдаст на помощь подросткам из малоимущих семей.