В Минобороны РФ заявили о более 1300 ударах по ИГИЛ в Сирии за неделю

В течение прошлой недели российская авиация, в том числе дальние бомбардировщики Ту-22М3, нанесла свыше 1300 авиаударов по позициям боевиков ИГИЛ в Сирии.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает ТАСС.

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"Самолеты дальней бомбардировочной авиации оказывали поддержку подразделениям сирийских правительственных войск, обороняющим город Дейр-эз-Зор. В результате авиаударов, нанесенных бомбардировщиками Ту-22М3 с территории Российской Федерации совместно с самолетами оперативно-тактической авиации, действующими с авиабазы "Хмеймим", поражено 23 важных цели террористов в данном районе", - сказал он.

Конашенков заявил, что российская авиация за минувшую неделю нанесла удары по более чем 1,35 тыс. объектов террористов в Сирии. "За прошедшую неделю российские самолеты в Сирийской Арабской Республике выполнили 468 боевых вылетов. В том числе 24 вылета с российской территории совершили дальние бомбардировщики Ту-22М3", - сказал он.

По словам генерала, были атакованы 1354 объектов боевиков в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Хомс, Дамаск, Ракка, Дераа и Дейр-эз-Зор.