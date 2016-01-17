Боевики ИГИЛ убили десятки людей на востоке Сирии - правозащитники

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным правозащитников, боевики напали на два квартала в контролируемом преимущественно правительственными силами городе. Они убивали как вооруженных сторонников президента Сирии Башара Асада, так и членов их семей.

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Местное агентство SANA сообщает о 300 убитых гражданских в ходе расправы. Если эта цифра подтвердится, это будет наивысшее число убитых в один день за пять лет войны, говорится в сообщении.

Ранее правозащитники заявили, что террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ) убили 3 тыс. 591 человека в подконтрольных им в Сирии регионах с июня 2014 года.