Боевики ИГИЛ убили десятки людей на востоке Сирии - правозащитники
Правозащитники "Сирийского центра по соблюдению прав человека", который базируется в Великобритании, сообщили, что 16 января боевики ИГИЛ убили десятки людей в городе Дейр-аз-Зор на востоке Сирии.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
По данным правозащитников, боевики напали на два квартала в контролируемом преимущественно правительственными силами городе. Они убивали как вооруженных сторонников президента Сирии Башара Асада, так и членов их семей.
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Местное агентство SANA сообщает о 300 убитых гражданских в ходе расправы. Если эта цифра подтвердится, это будет наивысшее число убитых в один день за пять лет войны, говорится в сообщении.
Ранее правозащитники заявили, что террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ) убили 3 тыс. 591 человека в подконтрольных им в Сирии регионах с июня 2014 года.